3 مستندات لتركيب عداد مياه خاص بالشقة منفصل عن العمارة
كتب:
سلامة عامر
07:42 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
عداد مياة "ارشيف"
كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن 3 مستندات يجب توافرها مع المواطن عند تقدمه بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالشقة فقط منفصل عن العمارة بجميع فروع الشركات التابعة للقابضة.
المستندات المطلوبة
-عقد الملكية أو الإيجار.
-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
-إيصال مياه من العقار.
وفي حالة طلب تغيير المالك للشقة والحاجة لتغيير اشتراك العداد فرعي أو ملكية العقار بالكامل
-تسلسل العقود.
-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
-حضور صاحب العداد للتنازل أو إحضار توكيل رسمي بالتنازل عن العداد في حالة.
-عدم حضور صاحب العداد إذا كان العداد تالفا أو متوقفا لا يتم تغيير الاشتراك إلا بعد سداد ثمن عداد جديد.
المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل
- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
- سند الحيازة أو الملكية.
- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.
- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
- الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".
- بطاقة الرقم القومي للعميل.
- إيصال مياه من أقرب جار
- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل
- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل
- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة
- سداد قيمة المعاينة والملف
- إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة
- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد
- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط
- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر
- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن
- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية
- توقيع العميل للعقد
- الانتهاء من تقديم الخدمة.