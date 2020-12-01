3 مستندات لتركيب عداد مياه خاص بالشقة منفصل عن العمارة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن 3 مستندات يجب توافرها مع المواطن عند تقدمه بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالشقة فقط منفصل عن العمارة بجميع فروع الشركات التابعة للقابضة.

المستندات المطلوبة

-عقد الملكية أو الإيجار.

-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

-إيصال مياه من العقار.

وفي حالة طلب تغيير المالك للشقة والحاجة لتغيير اشتراك العداد فرعي أو ملكية العقار بالكامل

-تسلسل العقود.

-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

-حضور صاحب العداد للتنازل أو إحضار توكيل رسمي بالتنازل عن العداد في حالة.

-عدم حضور صاحب العداد إذا كان العداد تالفا أو متوقفا لا يتم تغيير الاشتراك إلا بعد سداد ثمن عداد جديد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

- الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل

- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة

- سداد قيمة المعاينة والملف

- إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

- توقيع العميل للعقد

- الانتهاء من تقديم الخدمة.