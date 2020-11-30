النيابة العامة: تشكيل عصابي سرق متعلقات "ريجيني" وضبطت في مسكن أحدهم

أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما، بيانا، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، وذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن.

وأعلنت «النيابة العامة المصرية»، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي، واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

كما ثبت من التحقيقات، ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه.

وأكدت التحقيقات، أن أفراد التشكيل العصابي، استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم، على غير الحقيقة، إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة» في تلك الواقعة على هذا النحو.