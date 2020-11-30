تعرف على الفرق بين عداد المياه الميكانيكي والعداد الذكي

بدأت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التوسع في تركيب عدادات المياه ذات الدفع المسبق "الذكية"، ضمن خطة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق.

مراحل تركيب العدادات الذكية

المرحلة الأولى لتركيب العدادات، ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية، ودور العبادة، والأندية، غيرها)، وبعد ذلك يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.

وتستعرض "الوطن"، الفرق بين عداد المياه الميكانيكي وعدادات المياه ذات الدفع المسبق "الذكية"

عداد المياه الميكانيكي

متوسط معدل السريان المياه به 3-20 مترا مكعبا /ساعة

العداد جاف تماما ومحمي ضد الرواسب والأتربة

يتم تركيبه فى الوضع الأفقي

الأجزاء التى تمر فيها المياه تتحمل ضغوط عالية وغير قابلة للتأكل وغير سامة

يمكن قراءة العداد بسهولة

يتحمل العداد درجة حرارة المياه حتى 50 درجة مئوية

عداد المياه ذات الدفع المسبق

وهى عدادات مياه قطر 3/4 بوصة ذات مسجل معزول عن المياه ذات الدفع المسبق

المواصفات الفنية

- تعمل بنظام PREPAID السداد المقدم بواسطة بطاقات نقل المعلومات ويمكن تهيئته ليعمل ضمن منظومة AMR لنظام القراءة الآلية من خلال وسائط نقل المعلومات

- يقدم هذا الطراز العديد من الحلول لنظام السداد المقدم من خلال البطاقات الممغنطة RFID أو من خلال كروت الشحن الكودية D-TOKEN بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف النقالة.

- العداد به نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات كما أنه لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين شحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة وذلك لأن إدارة الشحن يمكنها تحديث بيانات العدادات وإخطاره بمواعيد الإجازات والأعياد.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

- سند الحيازة أو الملكية

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي

-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان

-الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن"

-بطاقة الرقم القومي للعميل

-إيصال مياه من أقرب جار

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات:

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة

-سداد قيمة المعاينة والملف

-إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة

-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

-توقيع العميل للعقد

-الانتهاء من تقديم الخدمة.