قيادي بـ"فتح" يثمن زيارة "أبو مازن" لمصر: نحتاج موقفا عربيا موحدا

ثمن صلاح أبو ختلة، القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح، زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن" لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهميتها تأتي بسبب تولي إدارة أمريكية جديدة، ذات سياسات مختلفة عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت شبه منحازة لدولة الاحتلال.

وأضاف "أبو ختلة" في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten" ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه حدث اختراق في التنظيم العربي من خلال التطبيع مؤخرا بين دول خليجية وإسرائيل، وكذلك دولة السودان، وهو الأمر الذي أعاد الاهتمام وصب التركيز على القضية الفلسطينية.

وأوضح القيادي في تيار الإصلاح في حركة فتح، أن الزيارة الحالية جاءت بعد عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، ولكن ذلك يحتاج إلى الخروج بموقف عربي موحد يتوحد خلفه الموقف الفلسطيني المرحلة المقبلة.

وذكر القيادي الفتحاوي، أن الحديث عن انتهاء صفقة القرن التي عقدها ترامب مع إدارة سلطات الاحتلال خاطئ، ولكن إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة "جو بايدن" أقرب لأسلوب إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي تعمل على إدارة الأزمة وليس حل الأزمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كل من حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.

وأكد السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.