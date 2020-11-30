سفير فيتنام بالقاهرة: مصر من الدول الصديقة المخلصة لنا

قال سفير فيتنام بالقاهرة، تران ثانه كونج، إن مصر من الدول الصديقة المخلصة لنا، وأن ذلك ظهر فى كثير من المواقف وكثير من الظروف الصعبة.

وأكد، أن الشعب المصري ونظيره الفيتنامي، لديهما صداقة دائمة، وأن الكثير من المصريين، يعملون فى الكثير من المشروعات فى فيتنام، وعلى الجانب الآخر تعزز فيتنام علاقات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، فى احتفالية نظمتها السفارة، بمناسبة الذكرى الـ57 لإنشاء وتعزيز العلاقات بين مصر وفيتنام، وذلك بحضور عدد من سفراء دول الآسيان.

وأضاف السفير، خلال هذه السنوات ازدهرت العلاقات، ونحن فخورين إننا نأخذ مكان خاص فى السياسة الخارجية لمصر وأصبحنا من الدول التجارية الشريكة من ضمن دول الآسيان.

وتابع: العام الحالى وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 600 مليون دولار بزيادة 15% عن العام الماضى، مشيرا، إلى أن حجم الصادرات لمصر وصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، والواردات بلغت 200 مليون دولار.

وأوضح السفير، أن الروابط التاريخية أدت إلى تطوير ديناميكى للحوار السياسى وتعاون مزدهر فى الاقتصاد والتجارة والتقنية والثقافة ومجالات أخرى، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السيسى لفيتنام وأيضا رئيس فيتنام لمصر.

وأضاف، فى هذا الوقت اتفق الجانبان على التوقيع على 20 مذكرة تفاهم فى الاقتصاد والتعليم والثقافة، مؤكدا، أن التعليم والثقافة والسياحة دائما مجالات قوية لتعزيز التعاون بين الدول لكى تعزز التعاون الفنى والثقافى والصداقة المتبادلة.

واختتم السفير كلمته قائلا: أود أن أكشف لكل شخص أن فيتنام دولة جميلة، وأتمنى لكل الحاضرين معرفة فيتنام سواء من خلال الصور أو الرقص التقليدى الفيتنامى أو العادات التقليدية.