شكري يتوجه إلى السعودية لترؤس لجنة التشاور السياسي بين البلدين غدا

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري صباح غد الثلاثاء، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، التي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين غدا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن أعمال اللجنة ستشهد حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام.

كما ستتم مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.

وكانت اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين قدعقدت اليوم بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين.