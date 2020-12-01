نقيب السياحيين عن حصول المتحف الكبير على "آيزو": تقدير مجتمع دولي

في أقل من 60 يومًا حصل المتحف المصري الكبير على شهادة "آيزو" رقم 3 له في عدة مجالات مختلفة، آخرها حصل عليها مؤخرًا في إدارة البيئة، وأخرى خاصة بإدارة الجودة، وفي سبتمبر الماضي كان حصل على "آيزو" في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ليصبح أول متحف على المستويين الدولي والإقليمي يحصل على 3 شهادات من الـ"آيزو" في أقل من 60 يومًا وفي مجالات مختلفة.

وجاء هذا ضمن استهداف المتحف للوصول إلى المواصفات العالمية الدولية، والتطوير المستمر في كل المجالات به، للترويج عن سياحة مصر وآثارها بين كل بلدان العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن المتحف المصري الكبير من أهم وأكبر الإنجازات الثقافية في العالم، ويعد هو أكبر متحف يحوي على أكبر عدد ممكن من الآثار في العالم، لذلك هو يستحق ليس شهادات "آيزو" فقط، بل التقدير من المجتمع الدولي كاملا تجاه ذلك الصرح العظيم وما يضمه من تاريخ أصيل لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر.

حلقة: المتحف الكبير أهم حدث في العصر الحديث

وأضاف "حلقة" لـ"الوطن"، أن المتحف المصري الكبير يعتبر حدثا تاريخيا في العصر الحديث، وسيحدث بافتتاحه قريبًا حركة رواج سياحي كبيرة في مصر، ويساعده في ذلك مطار "سيفنكس" الدولي في 6 أكتوبر بعد تشغيله ومساهمته في تسهيل حركة السياحة المباشرة للطيران الخاص والعارض، فضلا عن مطار القاهرة الدولي.

وأشار نقيب السياحيين، إلى أن شهادات "آيزو" الثلاث التي حصل عليها المتحف المصري الكبير تدل على أن هناك نظاما وإجراءات منظمة لحركة المتحف بالكامل، إضافة إلى التنظيم والعمل بشكل إداري وفقًا لمنظومة على أعلى مستوى من الجودة، وهو ما جعله الحدث الأهم والأكبر في التاريخ الحديث، مضيفًا أنه من المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة انتظام سير خطوط الطيران مرة أخرى أن يصبح المتحف الكبير من أهم الأماكن التي يرغب السائحون في زيارتها على مستوى العالم.