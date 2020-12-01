فيديو.. مصطفى قمر يتألق بأغنية لفيروز داخل مطعمه

نشر المطرب مصطفى قمر فيديو له عبر حسابه بإنستجرام داخل مطعمه الخاص وهو يشدو بأغنية فيروز "حبيتك فالصيف" وجاءت تعليقات عديدة على الأداء الذي غنى به قمر الأغنية، مطالبينه بالغناء باللهجة اللبنانية الفترة القادمة.

واحتفل الفنان مصطفى قمر بافتتاح مطعمه الجديد بمنطقة التجمع الخامس أكتوبر الماضي وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر من نجوم الفن والمشاهير كل من محمد لطفي ومحمد نور وإيناس النجار وشقيقتها سوار والمطرب سداوي والمطربة سلمي وغيرهم.

وتخلل الحفل تقديم فقرة غنائية لمصطفى قمر قام فيها بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الرقص والبهجة بين الحضور والتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر كان أصدر رسميا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" عبر المنصات الإلكترونية منذ أسابيع.

وكان "قمر" أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هابدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين يا جماعة هم كلهم مبدعين كده وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

وتضمن الألبوم أغنيات حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني - ومسافر التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر أحد مطربي تسعينيات القرن الماضي.