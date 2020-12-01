الحكومة تتخذ إجراءات قانونية ضد 17 استغاثة مزيفة بالسوشيال ميديا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، نتائج أعمال لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأعدت رئاسة الوزراء، تقرير معلوماتي "إنفوجراف"، بشأن جهود اللجنة، حيث كشف عن رصد 17 منشورًا باستغاثات طبية كاذبة على صحفات التواصل الاجتماعي مثل موقع "فيس بوك"، مؤكّدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها.

وحسب "الإنفوجراف"، فإنَّه تمّ رصد والاستجابة لـ446 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.

وأشار الإنفوجراف، إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 61 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء 182 عملية جراحية، وإصدار 4 قرارات خاصة بشأن إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ولفت "الإنفو جراف"، إلى تنسيق لجنة الاستغاثات الطبية مع الجهات المختصة، لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين بإجمالي 56 استغاثة متعلقة بشأن الأدوية، رصدتها المنظومة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة.

وأوضحت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، أنَّه تمّ توفير الإجراءات الطبية لـ16 حالة من مرضى الأورام، وعمليات "الجامانايف"، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ46 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.