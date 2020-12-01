لأول مرة.. مصنع عالمي يبدأ تجميع هواتف المحمول في مصر (صور)

أعلنت شركة "Infinix" إحدى كبريات شركات تصنيع الهواتف الذكية، رسميًا، بدء تجميع هواتفها في مصر، بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، لتكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية يدشن خطوط إنتاج في مصر.

ووفقًا لبيان، وقعت شركة "انفينكس" اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لصناعة السيليكون "SICO" تقوم بموجبه بتدشين عدد من خطوط الانتاج الجديدة لتجميع عدد من هواتفها الذكية، حيث تم تجهيز مصنع SICO-E بخطوط SMT مع جميع معدات CNC ومعدات الاختبار ذات الصلة، وخط من خطوط اللحام بالموجات، و3 خطوطSKD مع جميع أجهزة ومعدات اختبار ومعايرة الهواتف المحمولة ذات الصلة.

وبحسب البيان تدار هذه الخطوط والآلات الحديثة بواسطة 300 مهندس وفني وعامل حيث يستطيع مصنع SICO إنتاج 6 آلاف هاتف ذكي من الجيل الرابع بدقة 4k.

وأوضحت شركة "أنفينكس"، في بيانها، أن هذه الخطوة استغرقت من الشركة وقتًا طويلًا من الدراسة لاتخاذ هذا القرار الاستثماري، حيث تم دراسة العديد من البدائل حتى توصلت لهذا التعاون واختيار مصر لتصنيع هواتفها الذكية.

وقالت الشركة: شجعنا على هذه الخطوة دعم الحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لصناعة الإلكترونيات والمبادرة الرئاسية (مصر تصنع الإلكترونيات) التي تم إطلاقها عام 2016، بجانب الحوافز التي وفرتها الحكومة في قانون الاستثمار الجديد وتشجيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك من خلال قيامها بإنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية لتكون نواة لهذه الصناعة.

وأكدت الشركة، أنها ستكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية في مصر، وأبدت ترحيبها بأن تكون بدايتها من صعيد مصر، وبأيدي شباب مصريين، موضحة أنها ستقوم بنقل الخبرات الصينية في مجال صناعة الهواتف الذكية إلى الشباب المصري دعماً منها لتطوير هذه الصناعة في مصر.

ويعتبر مصنع "سيكو" هو أول مصنع مصري للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالتعاون مع شركاء من الصين، حيث تم افتتاحه في ديسمبر2017، ويعد المصنع هو أول ثمار "مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات". ويقع المصنع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهو مجهز بأحدث خطوط الإنتاج.

وتمتلك شركة "سيكو إلكترونيكس" نفس الهيكل التنظيمي وعملياتها التي تتمتع بها أكبر المصانع الصينية.