للحصول على تقرير "إجازة كورونا".. زحام بمستشفى برقوقة في البحيرة

استغاث الموظفون والموظفات بمختلف الهيئات الحكومية، بالبحيرة، الصادر بحقهم قرار تخفيض نسبة العاملين 25% بالمؤسسات الحكومية، من قبل محافظ البحيرة، بسبب تكبدهم مشقة السفر إلى منطقة "برقوقة" بدمنهور، للحصول على إفادة طبية تفيد استحقاقهم للإجازة المنصوص عليها، مطالبين بتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات العامة، كلٌ في مركزه أو مدينته، لتفادي الزحام الشديد داخل مستشفى برقوقة، ورفع عبىء السفر عنهم خاصة وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أصدر قرارا بتخفيض نسبة العاملين بالهيئات الحكومية 25%، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وحدد الفئة المستحقة للأجازة مدفوعة الأجر، وهم أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ولدى تنفيذ القرار تطلب منهم إفادة من مركز طبي معتمد لدى الجهات الحكومية، يفيد بإصابتهم بأمراض مزمنة، وهو ما أحدث مشكلة لدى الموظفين، حيث تكبد الكثير من سكان البحيرة من خارج مدينة دمنهور، عناء السفر إلى مستشفى برقوقة للحصول على إفادة.

وقال محمود سامي، موظف بالتربية والتعليم: "أعاني من الربو وأخضع للعلاج المستمر ولا أستطيع بذل مجهود بدني حتى لا أصاب بنوبة ضيق التنفس، وسفري إلى برقوقة وهى منطقة تقع على أطراف مدينة دمنهور، تسبب في تعب وإرهاق، خاصة وأنني أحتاج إلى إفادة من هناك في كل مرة أطلب فيها أجازة، وأخيرا رفضت جهة عملي تطبيق قرار المحافظ عليّ إلا بعد السفر للحصول على تقرير طبي من هناك".

وكان مستشفى برقوقة بمدينة دمنهور، شهد زحاما شديدا عقب قرار محافظ البحيرة، بتخفيض نسبة العاملين بالهيئات الحكومية بالمحافظة، وذلك للحصول على التقرير الطبي اللازم لتنفيذ القرار، وطالب موظفو الحكومة تسهيل الأمر عليهم، وتخصيص أماكن لتوقيع الكشف الطبي بالمدن والمركز المختلفة.