"الأمم المتحدة": الحكومة المصرية توفر كل سبل العلاج الخاص بمرض الإيدز

أكدت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، أن مصر تؤدي عملا عظيما في توفير الخدمات الصحية المميزة للمواطنين، من خلال مبادرة 100 مليون صحة التي ألهمت العالم، مشيرة إلي أن مصر توفر التجهيزات والأدوية اللازمة كافة، للعلاج في كل التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان، اليوم، باليوم العالمي الثاني والثلاثين للإيدز، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".

صرف الأدوية للمرضى بما يكفى منعا لتعرضهم للعدوى

وشددت راندا أبو الحسن، على أن الحكومة المصرية توفر كل سبل العلاج الخاص بمرض الإيدز، مع تعزيز الاستجابة الوطنية للعلاج.

وتابعت الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: "تصرف الأدوية للمرضى بما يكفي، منعا لتعرضهم للعدوى الخاصة بكورونا، بالتزامن مع الجائحة"، مشيرة إلى تعديل البرتوكولات العلاجية لتواكب التطور العالمي في العلاج: "تسعى الوزارة إلى توفير الخدمات الصحية، واستدامتها للمرضى رغم وجود جائحة كورونا".

وتشهد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الاحتفال باليوم العالمي الثاني والثلاثين، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات" .

حضر الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيدة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والسيدة كريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، والدكتور رانجايان جورومورتي، المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.