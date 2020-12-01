إصابة قيادي في حركة حماس بفيروس كورونا

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الأحد، 15 جهاز تنفس اصطناعي لمستشفيات غزة وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، ما يمثل اختبارًا للنظام الصحي في القطاع، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وجاءت منحة الأجهزة التي تستخدم في الرعاية الفائقة، والتي مولتها الكويت، بعد أسبوع من قول مستشاري صحة عامة محليين ودوليين إن مستشفيات القطاع يمكن أن تواجه قريبًا وضعًا صعبًا قد يفوق طاقتها الاستيعابية.

وجابت ‏سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة واللجنة العليا للإسعاف، شوارع محافظات قطاع غزة، مساء السبت الماضي، بهدف توعوية وحث المواطنين على الالتزام بالقواعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.