لبنان يعلن اختطاف باخرة تجارية قرب نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اختطاف باخرة تجارية فُقدت بين سواحل نيجيريا والكاميرون، وعلى متنها 3 بحارة يحملون الجنسية اللبنانية، إضافة إلى 5 بحارة آخرين.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم، أنّها تبلغت من قبل السفارة اللبنانية في نيجيريا باختطاف الباخرة المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع من منطقة قريبة من مدينة "كروس ريفر" في "لاجوس" بنيجيريا إلى الكاميرون.

وأشارت إلى أنّ الخاطفين تركوا اثنين من البحارة الذين كانوا على متن الباخرة، في حين لا يزال 8 بحارة آخرين على متن الباخرة المختطفة، ويتم متابعة الأمر مع القوات البحرية النيجيرية.