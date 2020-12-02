الزراعة: الحرنكش يصلح الشفرة الوراثية وغير الناضج "سام"

مع دخول فصل الشتاء تظهر العديد من الفواكه والخضروات التي يحتاج الجسم إلى عناصرها الغذائية لمقاومة أمراض الشتاء، ومن بين تلك الفواكه "الحرنكش" الذي يظهر في مصر.

وتعد مصر إحدى الدول التي يزرع فيها "الحرنكش"، بالإضافة إلى جنوب أمريكا.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، أوضح في تقرير له فوائد الحرنكش وكانت كالتالي:

1- الحفاظ على صحة العينين حيث يحتوي الحرنكش على فيتامين أ وهو ما يجعل له دور كبير في حماية العينين وتعزيز صحتهما، وفيتامين أ يعني كمية جيدة من الكاروتينات المهمة لصحة العينين، وينصح بتناولها بالأخص من قبل الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة على أجهزة الكمبيوتر.

2- خيار صحي للأطعمة الخفيفة.

2- يعتبر الحرنكش من الوجبات الرئيسية إذ أن الحصة الواحدة منها تحتوي على 74 سعر حراري، والتي تمد الجسد بالمعادن والفيتامينات المهمة لصحتك.

3- يساعد في إصلاح تضرر الشفرة الوراثية.

حيث اثبتت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الحرنكش تحتوي على مجموعة فيتامين ب، والتي تعمل معًا كفريق في الجسم، وهي من أحد أهم أدوار هذه المجموعة من الفيتامينات هي المساعدة في إصلاح الضرر الذي يلحق في الشيفرة الوراثية DNA وحمايتها.

4- خيار جيد لمرضى السكري

بما أن هذه الفاكهة لا تحتوي على كل من الصوديوم والكوليسترول، وهي منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذا تعد خيارًا جيدة لمرضى السكري، حيث يساهم تناولها في التحكم والسيطرة على مستويات السكر في الدم وبالتالي أعراض المرض.

5- تعزيز الجهاز المناعي

بما أن فاكهة الحرنكش تحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي، فهي تلعب دورًا إذًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وبالتالي فأن تناول هذه الفاكهة يساهم في حمايتك من الإصابة بالعدوى المختلفة، كما من شأنه أن يقلل من فترة الإصابة بالمرض قدر المستطاع.

6- علاج للإنفلونزا

لقد استخدمت هذه الفاكهة منذ القدم كوسيلة لعلاج الإصابة بالإنفلونزا والتخفيف من أعراضها بسبب ما تحتويه من فيتامينات ومعادن مختلفة.

7- فوائد صحية أخرى

تناول فاكهة الحرنكش يعني التمتع بفوائد صحية عديده اهمها الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، والشعور بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول، والمساهمة في فقدان الوزنإبطاء عملية انتشار الخلايا السرطانية في الجسم في حال الإصابة بالسرطان، وخفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة، والتقليل من ضغط الدم المرتفع.

وأكد المعمل على ضرورة تناول الحرنكش الناضج، حيث أن ذاك غير الناضج من شأنه أن يكون سامًا، ويجب التوقف عن تناول هذه الفاكهة وطلب المساعدة الطبية، في حال أبدا جسمك أي ردة فعل تحسسية له.