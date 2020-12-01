31118 حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أقل عدد يومي في البلاد منذ 17 نوفمبر الحالي.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات بكورونا المستجد في الهند نحو 9.46 مليون حالة، في حين سجلت البلاد 482 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 137621 وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وظل عدد الإصابات اليومي أقل من مستوى الخمسين ألفا منذ السابع من نوفمبر الماضي، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز" للأنباء، رغم أنّ الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحم.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الفلبينية أنّها تعتزم شراء كمية من لقاح سبوتنيك V "سبوتنيك 5" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى لقاحات أخرى من 3 شركات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، جاري روك، في تصريح صحفي، إنّه إضافة إلى لقاح "سبوتنيك V"، الذي ينتجه مركز "جاماليا" الروسي، ستشتري سلطات البلاد اللقاحات من شركة "سينوفاك" الصينية، وشركة "فايزر" الأمريكية، وشركة "أسترازينيكا" البريطانية.

وأعلنت السلطات الفلبينية في وقت سابق أنّها تعتزم تطعيم 60 مليون مواطن في البلاد ضد كوفيد 19 من أجل تحقيق مناعة القطيع، ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة إلى 1.5 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تتلقى الفلبين الدفعة الأولى من لقاحات كورونا المستجد في الربع الثاني من عام 2021.

وقالت الفلبين إنّها أبرمت اتفاقية مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية لشراء 2.6 مليون جرعة من اللقاح.