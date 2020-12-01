خبير: الاقتصاد الأمريكي ليس محصنا ضد كورونا

قال الخبير الاقتصادي الأمريكي، ستيفن روتش، إنّه بينما تدفع آمال لقاح كورونا المستجد "كوفيد 19" الأسواق إلى الأعلى لتحقق أرباح قوية، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في وضع غير محصن بسبب الوباء.

ويعتقد روتش أنّ تزايد عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة، قد يؤدي إلإغلاق البلاد مرة أخرى، وستؤثر العواقب على الاقتصاد الأمريكي بالتأكيد، مشيرا إلى أنّه في وضع غير محصن وأنّه عرضة لانتكاسات، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ هذه الانتكاسات تعكس الضعف المستمر للركود مع احتمال حدوث توابع، مضيفا أنّ الانتعاش القياسي الأخير الذي أصاب الاقتصاد بعد التراجع الحاد كان تقنيا فقط، في ظل استمرار فشل قطاع الخدمات بالعمل بالشكل الصحيح.

وتوقع روتش، حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 1% في الربع الأول من عام 2021، كما أعرب عن تشاؤمه حول مصير الدولار، وتوقع انخفاضه بأكثر من 30% حتى نهاية العام المقبل.

وأضاف روتش، أنّه منذ أن حطمت جائحة كورونا الأسواق العالمية في شهر مارس الماضي هبطت قيمة الدولار أكثر من 10%، بحسب مؤشر "انديكس"، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "هذه فقط المراحل الأولى، ومن المرجح أن يكون الضغط على الدولار أكثر حدة".