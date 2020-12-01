تمرد داخل سجن في سريلانكا بسبب كورونا خلف 8 قتلى وأكثر من 70 جريحا

شكل وزير العدل السريلانكي، علي صبري، أمس، لجنة تحقيق في اضطرابات اندلعت الأحد الماضي في سجن مهرة بضواحي العاصمة كولومبو خلفت 8 قتلى، على الأقل، وأكثر من 70 جريحا، وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وقال صبري، إنّ التحقيق الموازي لتحقيق إضافي أمرت به وزارة الدفاع، سيكشف أسباب اندلاع الاشتباكات بين السجناء والحراس، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

واندلعت الاضطرابات في سجن مهرة، الخاضع لحراسة مشددة، مساء أمس الأول الأحد بعد أن كسرت مجموعة "كبيرة" من السجناء أبواب زنزاناتها، حسب رواية الشرطة، وحاولت التوجه للباب الرئيسي للسجن بغرض الفرار، ما استدعى إطلاق الحراس النار عليهم من أجل السيطرة على الوضع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت الشرطة إنّ دافع التمرد في سجن مهرة، الذي يأوي 2500 سجين، هو الاحتجاج على تفشي فيروس كورونا المستجد بين نزلائه والمطالبة بإخلاء سبيلهم منعا لهلاكهم بالوباء.

وأكد مسؤولون في هذه المؤسسة العقابية أنّ 180 سجينا يعانون من الوباء، وقد تم عزلهم وقائيا.

وتشير المصادر الصحية أنّ قرابة نصف السجناء الـ 71 الذين نُقلوا إلى المستشفى مساء الاثنين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وذكرت وسائل الإعلام السريلانكية أنّ رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا، وافق على العفو عن 600 سجين في إطار التخفيف من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع إمكانية اتساع رقعة العفو عند اكتمال استقصاء حالة انتشار الوباء في سجون البلاد.