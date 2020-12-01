ضبط 109 أطنان غاز بمحطة أسطوانات قبل بيعها بالسوق السوداء ببلقاس

ضبطت مباحث التموين بالدقهلية محطة تعبئة غاز بمركز بلقاس، لوجود تلاعب في أوزان أسطوانات الغاز"المنزلية والتجارية" حيث تنتج أسطوانات ناقصة الوزن، لتستفيد من فارق الوزن، والذي بلغ 109 أطنان غاز صب.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لإدارة مباحث تموين بمديرية أمن الدقهلية عن قيام محطة تعبئة الغاز بدائرة مركز بلقاس، بالتلاعب في أوزان أسطوانات الغاز "المنزلية والتجارية" المدعمة من قِبل الدول، وبيعها ناقصة الوزن للاستفادة من فرق الأوزان.

وخرجت حملة مكبرة من مباحث التموين، ومباحث بلقاس، بناء على إذن من النيابة العامة ، تمكنت خلالها من ضبط المدير المسؤول عن المحطة، وأخذ عينات عشوائية من أوزان الأسطوانات التي تنتجها المحطة وعمل وزنات عشوائية للأسطوانات المنزلية والتجارية.

وتبين وجود متوسط عجز في وزن الأسطوانات التجارية قدره 1,485 كيلو جرام فى الأسطوانة الواحدة، أما في الأسطوانات المنزلية فقد بلغ متوسط العجز في كل أسطوانة نحو 1,360 كيلو جرام فى الأسطوانة الواحدة.

وبتجميع كمية إنتاج المحطة اليوم، تبين أن ما جمعه مدير المحطة من كميات بلغت 108,949 طن غاز صب بطريق غير مشروع عن طريق التلاعب وإنقاص وزن الأسطوانات لبيعها فى السوق السوداء وذلك فى خلال الفترة التى تم حصرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى، قادت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بكل من مدينتي المنصورة وطلخا.

أسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إعدام 1150 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك للتغير في الخواص الطبيعية.