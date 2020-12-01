تركيا.. حبس مواطن بتهمة إهانة زعيم المافيا

اعتقلت الشرطة التركية مواطن في ولاية آيدن بتهمة إهانته علاء الدين شاكجي، زعيم المافيا المعروف بعلاقاته الوطيدة مع حزب الحركة القومية وزعيمه دولت بهجلي حليف الرئيس رجب أردوغان.

وداهمت قوات الشرطة صباح اليوم منزل مواطن تركي يدعى عبد الحكيم أكاليك مقيم في بلدة كوش أضاسي بمدينة آيدن، وقامت باعتقاله بحجة إهانة شاكجي عبر تويتر.

وزُعم أن عبد الحكيم نشر تغريدة هاجم فيها شاكجي الذي هدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، قائلا: “أنا أتحداك يا… أرسل إلي من شئت من رجالك!”.

ومن جانبه روى عبد الوهاب أكاليك، تفاصيل اعتقال شقيقه الأصغر، قائلا: “داهمت فرق العمليات الخاصة محل إقامتنا بشكل غير قانوني وقامت باعتقال شقيقي عبد الحكيم بتهمة إهانة وتهديد الشريك الثاني والثالث للحكومة. نحن نشهد نظام عدالة يختلف وفقا للشخص المستهدف وذلك في الوقت الذي يتوجب فيه تحقيق العدالة للجميع”.

وتبين أن السلطات التركية قضت بحبس عبد الحكيم، الذي يُزعم إهانته وتهديده لشاكجي، بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والحقد.

وكان علاء الدين شاكيجي، قال موجها الحديث إلى كيليتشدار أوغلو حينما انتقد دور زعيم حزب الحركة القومية في الإفراج عن المسجونين بتهم جنائية وبينهم أفراد العصابات: عد إلى رشدك وصوابك وحذار أن تضع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في الكفة عينها مع خونة الوطن، مستخدمًا عند مخاطبته عبارات نابية من قبيل "غافل" و"عديم الشرف" و"كلب" وغيرها.