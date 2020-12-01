اليونسيف: نعمل مع مصر على مدار عقود ونسعى لدعم الطفل في كل المجالات

قال جريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونسيف في مصر، إن اليونسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تقوم بمساعدة أي حكومة لدعم حقوق الأطفال، والحق في التعليم والتغذية والتخلص من الفقر في أي دولة في العالم، إلى جانب التعاون مع المجتمع المدني لتقديم الدعم للأطفال، من أجل الوصول للمراحل التعليمية المختلفة والصحية، والحفاظ على حقوق الأطفال في قطاعات عدة بالتعاون مع عدة وزارات.

وأضاف "هوبكنز"، خلال لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن المنظمة تعمل على مدار عقود مع مصر، ويتم العمل عبر علاقات قوية مع الحكومة ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والرياضة، والعديد من الجهات الوطنية الأخرى، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية.

وتابع أن اتفاقية حقوق الأطفال تم الاحتفال بها الأسبوع الماضي بجانب الطلبة، والتي تم عملها منذ 30 عامًا، وهذا إنجاز يتم التركيز عليه، وهذه الاتفاقية تعطي صلاحيات ومسؤوليات خاصة بالدول الموقعة عليها، ومن بينها الحكومة المصرية لتحقيق أفضل شيء للأطفال.

وأردف أن أي دولة تحتاج إلى جهد كبير لرفع الوعي لدى الأطفال، لأن الوعي له أهميته، فالدول تعاني من الكثير من المشاكل بسبب عدم وجود وعي لدى الأطفال، وتسعى المنظمة إلى رفع وعي الأطفال لمستوى مميز، والتأكد من تحقيق التقدم، مشيرًا إلى أن المنظمة حققت الكثير من الإنجازات ولكن مازال هناك الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة.