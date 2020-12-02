الديهي: مناورات الجيش رسالة لكل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات الشعب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهدف من مناورات الجيش مع القوى الأجنبية، هو رفع كفاءة قواتنا المسلحة ورسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، الثلاثاء، أن مصر الآن عندما تتفاوض على أمر ما تقدم على ذلك وهي في موضع قوة، نظرا لجاهزية قواتنا المسلحة، لافتا إلى أن الجيش في لياقة وتدريب واحتكاك دائم.

وأشار "الديهي"، إلى أن المناورات التي تخوضها القوات البحرية مع كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات، تعد الأولى من نوعها، مضيفا أن مصر آمنة بجيشها وقيادتها السياسية.

من جهة أخرى ذكر الإعلامي إن الكويت ترعى مصالحة بين دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين مع قطر.

وأوضح ، أن قطر عليها أن تلبي مطالب الدول قبل البدء في المفاوضات، متسائلا: "هل تنجح قطر في ذلك؟.. لا أحد يعرف ماذا يحدث.. فلا يوجد ثوابت في السياسة الدولية.. فلا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة".

وأشار الديهي إلى أن الإعلام له دور في العلاقات بين الدول فلم يعد فقط ناقل للأخبار أو التعليق عليه، فله دور سياسي، وهو ما يحدث من قناة الجزيرة فهي تنفذ أجندات سياسية.

في سياق آخر قال "الديهي"، إن الوضع في إثيوبيا، يؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي برمته.

وأضاف أن جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب أرسل رسالة للأمين للعام المتحدة، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر الذي يحدق بالمدنيين.

وتسائل الديهي قائلا: "هل يكفي القلق في إثيوبيا من الأمين العام للأمم المتحدة؟.. فنحن أيضا قلقون من الوضع في إثيوبيا"، مضيفا أن الوضع الغذائي ينذر بكارثة ، وهناك 96 ألف نازح من اريتيريا إلى السودان.