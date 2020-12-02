مصرع مواطن فى انهيار منزل قديم بأبنوب

لقي مواطن مصرعه، في حادث انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بقرية المعابدة الغربية، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي بعد انتشالها من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغًا من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل، وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل ملك المواطن سيد عبدالحكيم عليوة بقرية المعابدة الغربية بجوار العبارة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتشلت جثة "تايه عبد الحكيم عليوه "64 عامًا، من تحت الأنقاض ونُقلت للمستشفى المركزي، وجرى تأمين المنازل المجاورة، وكلفت المحافظة الإدارة الهندسية بأبنوب بإعداد تقريرا حول الحادث وبيان حالة العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.