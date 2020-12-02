الهند تسجل أقل من 50 ألف إصابة بكورونا لليوم الـ25 على التوالي

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنّ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الهند، ظلت أدنى من 50 ألفا لليوم الـ25 على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الزيادة في عدد الإصابات اليوم الأربعاء أقل من 40 ألفا لليوم الثالث على التوالي، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت وزارة الصحة أنّ عدد الوفيات زاد بـ501 ليصل الإجمالي إلى 138122 حالة وفاة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حاليا إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر الماضي، رغم أنّ الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحما.