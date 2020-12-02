الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم والمشاركة بإعادة النواب

دعت وزارة الخارجية، المصريين في الخارج الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم، إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

جاء ذلك بمناسبة إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).

وأكدت وزارة الخارجية، استمرار بعثاتها في الخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، في الساعة 9 مساءً.

وطبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون في الخارج انتهوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، من خلال التصويت البريدي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.