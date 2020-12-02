رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بمركز الجزيرة اليوم

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضين بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، للفنانين تيسير حامد ومحمد مسعود، وذلك اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً.

وتستضيف قاعة أحمد صبري معرض "رؤى" للفنان تيسير حامد الذي يعرض مجموعة من أعماله في مجال التصوير تحدث عنها قال عنها في تصريحات صحفية: "بهوية محلية شديدة الخصوصية، أبحث عن لحظة تزاحم العناصر والأشكال، وفي داخلي ثورة على القوالب الجامدة والتقليدية بلغة تشكيلية جديدة قادرة على التواصل وفي الغالب يأتي تجريد رمزي شكلاً ومضموناً".

وفي مجال الخزف يُقدم الفنان محمد مسعود تحت عنوان "تكامل الروح" مجموعة من أعماله التي تستضيفها قاعة راغب عياد، ويتميز المنتج الخزفي في تجربة الفنان بالمعاصرة والتجريب والبحث عن قيم ولغة جمالية غير تقليدية.

ويستمر العرض حتى 12 ديسمبر، على أن يستقبل المركز جمهوره من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

واُختتم أمس المعرض الخامس من "سلسلة كنوز متاحفنا"، والذي يضم أكثر من 100 عمل فني، والذى جاء تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبى، وتم إقامته فى مجمع الفنون "قصر عائشة فهمى" بالزمالك، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقدم المعرض مختارات تصل لأكثر من 100 عمل فني، تم اختيارها من المقتنيات الخاصة بمتاحف الجزيرة، ومحمود خليل، والفنون الجميلة بالإسكندرية وتتنوع بين التصوير الزيتى والنحت لنخبة من الفنانين العالميين منهم بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار وألفريد سيسلى وديجا

وشهد المعرض إقبال عدد كبير من الزوار، حيث وصل إجمالى عدد الزائرين للمعرض طوال هذه الفترة إلى حوالى 75 ألف زائر، كما زار المعرض العديد من الوزراء والسفراء، من أبرزهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد أبو الغار وغيرهما.