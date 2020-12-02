عامل يتخلص من حياته بطلقة نارية في القليوبية: "الديون تراكمت عليه"

تخلص عامل من حياته بطلقة نارية من "فرد خرطوش" بالخانكة في القليوبية، لمروره بأزمة نفسية، بعد عجزه عن سداد مبالغ مالية اقترضها من أشخاص، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وطلبت النيابة تحريز السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات، وندب الطب الشرعي لمناظرة لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة، بانتحار عامل بقرية "العكرشة" التابعة لمركز الخانكة، فانتقل اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة "ا .م. ا" 25 عامًا، عامل، ومقيم العكريشة دائرة الخانكة، وبها طلق ناري في الصدر، من الجهة اليسرى، له فتحة دخول وخروج واسترواح هوائي بالرئة اليسرى.

كما بيّنت المعاينة أنه أطلق النارعلى نفسه، أثناء تواجده بمحل سكنه، وكشفت التحريات مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة لاستدانته مبالغ مالية وعدم تمكنه من سدادها، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.