استمرار الخطة الدورية لتطهير شبكات المياه والصرف في أسيوط

أكد المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استمرار الخطة الدورية لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والتي تسير جنبا إلى جنب مع خطة الطوارئ التي تنفذها الشركة على مدار الشهر لتغطي أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحي.

إصلاح غرف الصرف الصحي لإضرارها بالشبكة

وناشد رئيس الشركة المواطنين بضرورة إصلاح غرف الصرف الصحي الخاصة بهم لإضرارها بالشبكة وأسبابها في ظهور الطفوحات بالشوارع، ما يدفع الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الغرف المكشوفة لما يؤثر ذلك على صعوبة إجراء أعمال الغسيل والتطهير نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات وغير ذلك من الفضلات التي تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات.

وأضاف أن لجنة الطوارئ بالشركة على اتم الاستعداد للتوجه لفحص أي شكوى، وعمل اللازم في ضوء نتائج الفحص.

وقام الفريق التوعوي بالشركة بنشر الملصقات التوعوية على المنازل للتنويه على السادة العملاء بأهمية اصلاح الغرف الخاصة تجنبا لحدوث أي مشكلة قد تسبب مشكلات صحية وبيئية.

حملات التوعية بمختلف مدارس المحافظة

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار حملات التوعية بمختلف مدارس المحافظة طبقا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسي لرفع الوعي الثقافي المائي لترشيد استهلاك المياه.

التواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية

وأوضح أن الأنشطة التوعوية تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم، من ناحيه وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه.

وشملت الحملات التوعوية معظم مدارس مركز أسيوط مع بداية العام الدراسي فاستقبلت مدرسة الانتصار للغات الفريق التوعوي ومدرسة النهضة الإعدادية بنات مصطحبة فريق سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتوعية معه لعرض برامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة كإحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن إمكانية تقديم أي خدمات تتعلق بالقطاع التجاري أو الفني.