ميكنة إجراءات العمل بإدارات التوعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة المنشية 2 وذلك لمراجعة الإجراءات التطبيقية للبرنامج الموحد على مستوى الشركات التابعة برنامج Drop بهدف ميكنة الإدارة العامة للتوعية و المشاركة المجتمعية وفقا لتوجة الدولة بالتحول الرقمي والاستغناء عن الإجراءات الورقية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسيف

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسيف يساعد مديري وإخصائي التوعية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ خطة العمل بشكل أكثر احترافية، مع سهولة المتابعة والتقييم لكل خطط التوعية سواء المرور الميداني أو استقصاءات الرأي.

ورحب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالحضور من الشركة القابضة وممثل منظمة اليونيسيف وممثلي شركة نهر للبرمجة والحضور من الشركات التابعة.

التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي

وأثنى على الجهود المبذولة من الشركة القابضة لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي و مواكبة التطور التكنولوجي.

ندوات توعوية لطلاب مدرستي

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، اليوم، مجموعة جديدة من أنشطة التوعية بمدارس الحامول، شملت ندوات توعوية لطلاب مدرستي "محمد عبدالحي الشربيني - والحامول الابتدائية"، بهدف رفع الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

نعمل وفق خطة ومنهجية عامة للتوعية

وقال المحاسب خالد جمعة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن الشركة تعمل وفق خطة ومنهجية عامة للتوعية تضعها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باعتبار أن التوعية أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وأضاف أن إستراتيجية التوعية تقوم على مشاركة الطلاب في عدد من الأنشطة منها ورش التلوين والإذاعة المدرسية وعرض مواد فيلمية عن أهمية المياه وسبل الحفاظ عليها، وطرق الاستفادة منها، والفاقد نتيجة الإسراف والممارسات غير السليمة.

أهمية ترشيد الاستهلاك

وأوضح أن ندوات التوعية تطرقت إلى أهمية ترشيد الاستهلاك لا سيما أثناء هطول أمطار غزيرة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار ومنع تراكمها بجنبات الطرق.