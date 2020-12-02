التنظيم والإدارة: انتهينا من رقمنة 9 ملايين مستند حتى الآن

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الحكومة تبذل جهودا كبيرة كي تتحول مصر إلى دولة رقمية، إذ بدأ العمل في منظومة الذاكرة المؤسسية منذ عامين، والتي تعمل على تكويد الملفات الموجودة داخل الجهاز، وتخزين للملفات التي يريد تخزينها ورقيًا، ومن ثم التخلص من الأوراق التي ليس للجهاز حاجة لها.

وأضاف الشيخ، في حوار خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنّ مصر أصبح لها نسخة إلكترونية مرتبة ومصنفة طبقًا لتصنيف معين، وحتى الآن جرى رقمنة 9 ملايين مستند بشكل تام موجودين على النظام، لافتًا إلى أنّ الهدف ليس فقط الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيًا، وإنما استخدام تلك النسخ المرقمنة لتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين.

وتابع بأنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من إعادة هيكلة للمستندات، والعمل على إعادة هيكلة الذاكرة المؤسسية للجهاز، ليصبح هو الذاكرة للنظام الإلكتروني المميكن الخاص بالجهاز: "أي حد دلوقتي يقدر يبعتلنا أي حاجة أون لاين ونتعامل معاها أون لاين، إحنا ربطنا مع الوزارات كلها أون لاين، و50% من الجهات حتى الآن".

وواصل: "أي حد عاوز يتعامل معانا دلوقتي، الموضوع بقى أون لاين، وده مع كل الوزارات ونصف الهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وبعد كده أي زميل يقدر يشوف موضوع أون لاين، يبعتها والموضوع هيساعد في سرعة الانتهاء من الموضوعات، ومن ثم سيساعد ذلك فيما بعد في تقنية العمل عن بعد".

وأتمّ أنّ النظام الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجهز بشكل كبير للعمل عن بعد من خلال الشبكات الداخلية التي تربط بين الزملاء وبعضهم البعض عن بعد، من أجل تطبيق نظام العمل عن بعد في المستقبل داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.