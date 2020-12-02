الناتو: روسيا ستبقى التهديد العسكري الرئيس للحلف حتى 2030

قال تقرير استراتيجي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، صدر أمس الثلاثاء، إن روسيا تواصل "سياسات عنيدة وأعمال عدوانية"، على حد زعم عسكريين في الحلف أعدوا التقرير، وفقًا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم الأربعاء.

ورأى معدو هذه الوثيقة أن ذلك يعيق الحوار البناء، وقالوا إن "روسيا تقوم بانتظام بعمليات تخويف عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود الناتو".

وأشار التقرير إلى "التأثير السلبي على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية" لأعمال روسيا النشطة في البحر الأسود وبحر البلطيق، وفي القطب الشمالي وشرق البحر الأبيض المتوسط، كما تحدث التقرير عن "عدوان موسكو" على أوكرانيا وجورجيا.

وأوضح معدو التقرير: "من المرجح أن تظل روسيا على المدى الطويل حتى عام 2030، التهديد العسكري الرئيس لحلف شمال الأطلسي".

ورأى التقرير أن الناتو يجب أن يحافظ على نهج مزدوج تجاه روسيا، يتكون من "الاحتواء والحوار".

وأوصي التقرير علاوة على ذلك بأن يظل الحلف منفتحًا على مناقشة التعايش السلمي والرد بشكل إيجابي على "التغييرات البناءة" في موقف الجانب الروسي.

وفي سياق آخر، قال قائد القوات الأمريكية في اليابان، الجنرال كيفين شنايدر، إن روسيا قد تكثف نشاطها العسكري على الحدود مع اليابان خلال فترة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في الحكم.

وأوضح شنايدر: "أعتقد أن حكومة سوجا ستتخذ موقفا مغايرا تجاه روسيا مقارنة بما كان في عهد حكومة شينزو آبي. وأعتقد أننا قد نرى خلال فترة حكومة سوجا في الحكم زيادة أو تكثيفا لنشاط روسيا، وخاصة في الأجواء".

وكانت الدول الغربية قد اتهمت روسيا أكثر من مرة بأنشطة عسكرية "غير آمنة"، لكن موسكو رفضت الاتهامات من هذا القبيل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع التحركات للطائرات أو السفن الروسية تنفذ في إطار القانون الدولي.

واستقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من رئاسة الحكومة اليابانية في سبتمبر الماضي، وتولى يوشيهيدي سوجا قيادة الحزب الحاكم والحكومة خلفا له، ومن المتوقع أن يبقى سوجا رئيسا للوزراء حتى سبتمبر 2021 على الأقل، أي موعد انتهاء ولاية آبي.