شهود عيان: انفجار في أحد أحياء العاصمة الإثيوبية

تحدث شهود عيان عن وقوع انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، عن شهود عيان وقوع انفجار صغير في حي بولي في العاصمة، فيما وصفه من كانوا في الموقع بأنه "تفجير محكم".

وأشارت "رويترز"، إلى أنه لم يرد بعد رد من الحكومة الإثيوبية أو من شرطة أديس أبابا أو الشرطة الاتحادية على طلبات التعليق.

واتهمت الحكومة، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في الإقليم الواقع في شمالي إثيوبيا، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسبب الصراع بين الجيش الفيدرالي وحركة تحرير شعب تيجراي منذ حوالي شهر في فرار الآلاف من منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا.

وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيجراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيجراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.

وأعلنت إثيوبيا سيطرة قوات المسلحة الفيدرالية بالكامل على مدينة ميكيلي، العاصمة الاقليمية لمنطقة تيجراي.