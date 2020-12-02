رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد بن راشد: في يوم الإمارات الوطني نستذكر التضحيات ونواصل العمل

كتب:

محمد علي حسن
11:58 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، مواصلة العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بن راشد في تغريدة على "تويتر": " كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني الـ49. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها".

اقرأ المزيد:

بالصور| وفد من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يزور جامعة كفر الشيخ

الرئيس الشيشاني يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة نجله

"الأزهر" ينعى الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم

بالصور| محطات في حياة "حاصد البطولات" الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم