محمد بن راشد: في يوم الإمارات الوطني نستذكر التضحيات ونواصل العمل

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، مواصلة العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني ال٤٩ .. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس .. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء .. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا ..حفظ الله الإمارات وأهلها pic.twitter.com/WTmpOCo8ib — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 2, 2020

وكتب بن راشد في تغريدة على "تويتر": " كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني الـ49. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها".