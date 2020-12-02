الكرملين: بوتين لم يعقد اجتماعات مع رئيس غرفة الحسابات المصاب بكورونا

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوكالة "سبوتنيك"الروسية للأنباء، إن بوتين لم يعقد اجتماعات شخصية مع رئيس غرفة الحسابات، أليكسي كودرين، الذي أصيب بفيروس كورونا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي عزلت نفسها بسبب اتصالها بمريض كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب "كودرين" على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب بفيروس كورونا، فيما أعلن مجلس الفيدرالية، اليوم، أن ماتفيينكو تخضع للعزل الذاتي لتواصلها مع مريض مصاب بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأجاب بيسكوف بالنفي، عندما سئل عما إذا كان بوتين قد عقد اجتماعات شخصية مع ماتفيينكو وكودرين، موضحًا أن الاجتماعات التنفيذية لمجلس الأمن الروسي، التي شاركت فيها ماتفيينكو، عقدت عبر الفيديو.

وفي وقت سابق، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد، لأن التطعيم الشامل لم يبدأ بعد، وبصفته رئيسًا للدولة لا يمكنه المشاركة في الاختبار كمتطوع.