الأمم المتحدة توقع اتفاقا مع إثيوبيا لوصول المساعدات لإقليم تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة، عن توقيع اتفاق مع إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات لإقليم تيجراي، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى "وقف تام للمعارك" والسماح "للطواقم الإنسانية بدخول إقليم تيجراي من دون معوقات".

وكتب بومبيو على "تويتر" بعد مشاورات هاتفية مع أبي أحمد، الذي أعلن، السبت، انتصاره العسكري على الإقليم: "من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".

كما أورد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو "أخذ علماً بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية في 28 نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والأخطار التي ينطوي عليها النزاع".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية دعا إلى وقف تام للمعارك وإلى حوار بناء لحل الأزمة"، داعياً أيضاً إلى "حماية المدنيين، خصوصاً اللاجئين، وضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيجراي وكل المجموعات العرقية".