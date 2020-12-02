استجواب رجل قتل 5 أشخاص في حادث دهس بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن الرجل الذي اقتحم بسيارته رباعية الدفع منطقة للمشاة في مدينة ترير جنوبي غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم رضيع (9 أشهر) وإصابة أكثر من عشرة ، بدأ الحديث مع السلطات، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عما قاله المشتبه به للشرطة أثناء الاستجواب.

واعتقل الرجل، وهو ألماني، 51 عامًا، من مواليد ترير، في مكان الحادث، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام قاض لإصدار مذكرة توقيف، وكان من المقرر أن يخضع لفحص نفساني أيضًا.

وقالت السلطات إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه تماشيًا مع قوانين الخصوصية الألمانية، ليس لديه عنوان ثابت وكان يعيش في سيارة "لاند روفر" أعارها له صديق، والتي استخدمت في الهجوم.

وقال المسؤولون خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء إنهم "ليس لديهم ما يشير إلى وجود أي نوع من الدوافع الإرهابية أو السياسية أو الدينية التي يمكن أن يكون لها دور."

وكان المشتبه به قد استهلك كمية "ليست ضئيلة" من الكحول قبل الحادث وكانت أعلى بكثير من الحد القانوني.

ولا يزال أربعة أشخاص في خطر يهدد حياتهم في المستشفى، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، بينما أصيب ستة آخرون بجروح أقل خطورة.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن أحد المصابين توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وتم تحديد هوية القتيلين الآخرين وهما امرأة، 25 عامًا، ورجل 45 عامًا، من ترير، وكانت والدة الطفل من بين أولئك الذين دخلوا المستشفى. وقالت الشرطة إن الضحية الأكبر كان عمرها 73 عامًا.