عاجل.. الحكومة توافق على التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وافق مجلس الوزراء، على تفويض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عرضت خلاله وزيرة الصحة والسكان، تقريرا بشأن آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تعافت وخرجت من المستشفيات، والحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي جرى رصدها حتى أمس.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنّ معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحي تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنّ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، سجلت معدلات إصابة هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض، إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى أنّه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة Moderna أنّها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA)، للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي Pfizer وBioNTech، موضحة أنّه حال حصول شركة Moderna على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخرا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تتعاقد الدولة على أحدها.