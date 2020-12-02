تركيا ترفض منح الجنسية لعناصر الجماعة الإرهابية خوفا من خيانتهم

كشفت مصادر عن حالة الرعب التي تعيشها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بعد تلقيهم صدمة جديدة، إذ رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ القرارات التي أصدرتها السلطات التركية مؤخرًا، جاءت بعدما كشفت تقارير تورطهم في التعاون مع دول ليست حليفة بينها إيران، مضيفة أنّ القرارات التركية تسببت في حالة من الذعر لدى عناصر التنظيم المقيمة بتركيا.

وأوضحت المصادر أنّ قيادات الجماعة الإرهابية حاولت طمأنة عناصرها، من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة، خاصة أنّ القرار جاء بعد أيام من موافقة السلطات التركية على منح عدد آخر من قيادات الإخوان ما يُعرف بـ"الإقامة الدائمة" وليس الجنسية.

وأشارت المصادر إلى أنّ لجوء الجماعة لتدريب عناصرها بجورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات والتجسس عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته تركيا خطر على الأمن القومي التركي مستقبلا، حال حصول هؤلاء على الجنسية.

التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يمر بحالة من التخبط بعد القبض على محمود عزت

ويمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الأخيرة بمرحلة تفكك غير مسبوقة، إذ كشفت مصادر لـ"الوطن" عن وجود صراعات كبيرة داخل التنظيم وخلافات واسعة بين قياداته، خاصة المقيمين في قطر ونظرائهم المقيمين في تركيا.

وأكدت قيادات سابقة في جماعة الإخوان الإرهابية، أنّ انقسام التنظيم الدولي للإخوان أولى تبعات القبض على محمود عزت، متوقعين انهيارا تاما لما تبقى من قواعد وقيادات التنظيم الهاربين في الخارج خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع زيادة حدة الانقسامات والاتهامات والرغبة في القيام بدور "المرشد" من الخارج.