عاجل.. توجيهات رئاسية بتطوير "استقبال قصر العيني" على أعلى مستوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توجيهات رئاسية بسرعة تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني على أعلى مستوى.

وتحدّث مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، عن الزيارة التفقدية التي أجراها مؤخرا لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، والتي يتم تنفيذه وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطويره على أعلى مستوى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ.

ولفت إلى أنّ الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية بها، لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيدا في الوقت ذاته بأعمال التطوير التي شهدتها، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أعمال تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تفقدها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنّ المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة، بما يتضمنه من مشروعات تطوير متنوعة ضمن تنفيذ خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار عمل متكامل تشترك في تنفيذه عدة وزارات وجهات، تتمثل فيما تقوم به الهيئة الهندسية من إنشاء عدد من الكباري والطرق في مشروع محور الحضارات، وكذلك ما تنفذه وزارة الداخلية من أعمال تطوير لبحيرة الفسطاط، إلى جانب ما تتولاه وزارة الإسكان والمرافق من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، علاوة على الأعمال التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لتطوير المتحف القومي للحضارة، استعدادا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير.