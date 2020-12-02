تعرف على مواعيد تسجيل قراءة عداد المياه عبر "قراءتي"

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مواعيد تسجيل قراءة عداد المياه بكل الشركات التابعة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي، حيث يتيح للمواطن إضافة صورة العداد.

وقالت الشركة إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

تسجيل أكثر من عداد للعميل

ويمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل، ويتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

أنظمة الأندرويد

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details

ولأنظمة IOS والآيفون من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/…/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8…/id1518978525

إطلاق التشغيل التجريبي للبوابة التجارية الإلكترونية

وكانت الشركة أعلنت إطلاق التشغيل التجريبي، للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

يمكن للمواطن تحميل التطبيق "مجانا"

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه، مشيرة إلى أن تطبيق قراءتي المجاني يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن له أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

طرق تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيًا:

- الدخول على تطبيق قراءتي.

- اختيار رقم المشترك "رقم العميل – رقم الحساب" المراد إدخال القراءة له.

- اختيار رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

- الضغط على التقاط صور "تصوير القراءة الموجودة بالعداد".

- الضغط على تسجيل وإدخال القراءة يدويًا في خانة "إدخال قراءة".

- الضغط على تأكيد.