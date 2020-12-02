"بلغ شكوتك وقراءتي".. تطبيقات تسهل حل مشاكلك مع شركات المياه

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من التطبيقات للتواصل مع المستخدمين لتلقي شكواهم والعمل على حلها خلال أسرع وقت ممكن.

ويهدف تطبيق "125" للتواصل مع المواطنين وخدمتهم، ويحتوي على العديد من المميزات التي تستهدف تحسين التواصل بين المواطنين مستخدمي التطبيق وبين الشركة القابضة وكافة شركات المياه والصرف الصحي في محافظات الجمهورية.

وأوضحت الشركة أنه يتم التواصل مع المستخدمين عن طريق إرسال إشعارات لهم بتنبيهات أو مواعيد قطع مياه مشاركة معلومة، إضافة أخبار عن الشركة أو أي أخبار متعلقة بالمياه وإصلاحاتها وتحديثها من الدولة بالإضافة لوجود شاشة معلوماتية، والتي من خلالها ترسل الشركة معلومات عن كيفية ترشيد استهلاك المياه وطرق حفظها.

ويستطيع المواطن من خلال التطبيق إرسال شكواه و اقتراحه إلى الشركة عن أي محافظة أو منطقة.

ارسل اقتراحك أو بلغ شكوتك

خلال خدمة (ارسل اقتراحك) أو (بلغ شكوتك) تستطيع أن ترسل ما تريد كتابته والصورة التي تريدها من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف لتصل للشركة ويتم التعامل معاها وحلها خلال أسرع وقت ممكن.

يصبح التطبيق شخصيا للمستخدم عن طريق تسجيل بياناته الشخصية مع إمكانية تعديلها بالإضافة إلى تمكنه من حل استبيان الشركة لمعرفة رأيه في العديد من استخدامات التطبيق أو أمور متعلقة بالمياه والصرف الصحي.

يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه، ويتميز تطبيق قراءتي المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءه الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

فاتوره تعبر عن الاستهلاك الفعلي

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتورة تعبر عن استهلاكهم الفعلي.