عاجل.. الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون لحل البرلمان

وافق الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" على مشروع قانون بشأن حل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، قال في وقت سابق، إن الأصوات العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" ليست حكرًا على أحزاب اليسار الإسرائيلية.

وجاء ذلك في إشارة ضمنية من النائب العربي، إلى تصويته ضد اقتراح رئيس الوزراء المناوب، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، على مشروع قانون حل الكنيست، والتوجه مجددا الى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح عباس: "نتصرف وفق توقعات جمهورنا، لا حسب توقعات اليسار أو اليمين، وليس وفق توجيهات لابيد، وغانتس، ونتنياهو، أو بنيت".

وأضاف رئيس كتلة القائمة العربية : "ومن المؤسف أنهم لم يتعلموا من الماضي، وما زالوا يسعون للإطاحة بهذا الشخص أو ذاك، لأي شخص مهتم بمعرفة موقف القائمة العربية الموحدة، أقترح التحلي بالصبر".

ومن المتوقع أن تنضم باقي المركبات الحزبية في تحالف القائمة المشتركة، التي تتشكل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، باستثناء القائمة العربية الموحدة، إلى دعم اقتراح بيني جانتس، رئيس حزب كاحول لفان "حزب أزرق أبيض".