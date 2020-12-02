مرسوم ملكي بتعيين وزير داخلية جديد في الأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم، صدور إرادة ملكية سامية بتعيين، سمير المبيضين، وزيرا للداخلية خلفا للوزير المستقيل، توفيق الحلالمة.

وأدى الوزير المبيضين اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

وأعلن المبيضين عن اعتذاره لعدم استقبال المهنئين، نظرا للظروف الصحية الراهنة، والتزاما بأوامر الدفاع، وحرصا على سلامة وصحة الجميع، حيث سيكتفي بالاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، راجياً من الجميع عدم الإحراج وقبول الاعتذار.