صحيفة: حزب يساري إسرائيلي يرفض الانضمام إلى عرب 48

ذكر تقرير صحفي أن حزب "ميرتس" رفض مبادرة جديدة لتحويل حزب اليسار إلى قائمة يهودية-عربية، بسبب قلة الدعم العام لمثل هذه الخطوة.

وأظهر استطلاع رأي داخلي، أجري في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل كما يبدو نحو انتخابات رابعة في غضون عامين، أن 0.7% من ناخبي يسار الوسط في البلاد سيصوتون لحزب يهودي-عربي، حسبما ذكر تقرير في صحيفة "هآرتس".

وقال التقرير إن 21.6% من الممكن أن يصوتوا لحزب كهذا، الذي سيكون فيه تمثيل متساو لمرشحين عرب ويهود وستكون أيديولوجيته بين حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي و"القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية، وأحد الفصائل الأربعة في "القائمة المشتركة" هو حزب "الجبهة"، وهو حزب عربي-يهودي.

ونقلت "هآرتس" عن عضو كبير في ميرتس قوله إن "مثل هذه الخطوة غير مجدية. هذه هي الحقيقة. علينا ألا نتكلف عناء المحاولة. لقد تم تضخيم هذه القصة".

وقدّر مصدر آخر من "ميرتس" لم يذكر اسمه أن الجمهور المستهدف لحزب عربي يهودي كهذا يبلغ عدده نحو 3000-4000 شخص فقط.

وأضاف المصدر "في النهاية، هذه مجموعة صغيرة جدا. يمكننا جذب ناخبين عرب، ولكنهم لا يبحثون بالضرورة عن حزب يهودي-عربي. من ناحية أخرى، يمكن أن يُردع الناخبون اليهود عن التصويت لقائمة كهذه، لأن ناخبي ميرتس يعتبرون أنفسهم بحكم التعريف يسارا صهيونيا".

في الشهر الماضي، ناقش "ميرتس" المبادرة الجديدة، التي طرحها مشرعون سابقون في الحزب وأعضاء سابقون في حزب اليسار "العمل".

وجادل هؤلاء بأن من شأن الخطوة تجديد الاهتمام بالحزب وأن تعيد الناخبين الذين حولوا دعمهم إلى حزب "أزرق أبيض" الوسطي أو "القائمة المشتركة".

خلال الاجتماع، حذر هوروفيتس، بحسب التقرير، من أنه سيتم تشكيل أحزاب يسارية جديدة لمنافسة "ميرتس"، بما في ذلك من قبل رئيس بلدية تل أبيب الحالي رون حولدئي، الذي "ليس لديه نية" للشراكة مع "ميرتس".