ندى بهجت تبدأ تصوير فيلم "ليلة في الجحيم"

تشارك الفنانة ندى بهجت عن مشاركتها في فيلم "ليلة في الجحيم"، وبدأت تصوير أول مشاهدها في أحد استديوهات التصوير المختلفة بمنطقة الحزام الأخضر.

وتجسد ندى بهجت، شخصية محورية داخل الفيلم، اسمها سوزي وتعمل مساعدة مخرج وأن العمل بطولة جماعية.

أضافت ندى بهجت، بأن "ليلة في الجحيم" يدور في إطار رعب مثير حول مجموعة من الفنانين ذهبوا إلى تصوير فيلم سينمائي في أحد الأماكن المهجورة الذي مر عليها عقد من الزمن لتحدث لهما أحداث مخيفة وغيرها.

وأعربت ندى بهجت، عن سعادتها بخوض هذه التجربة لتقديم محتوى وفكرة الرعب والإثارة والتشويق بشكل جديد ومختلف على الجمهور مما تتوقع له حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق إيرادات مرتفعة.

وأشارت إلى أن صناع العمل يقوموا على توفير كافة الإمكانيات ومعدات التصوير المميزة مع تنفيذ كافة التقنيات والمؤثرات الحديثة بجانب أداء نجوم العمل المبهر والإخراج المبدع ليخرج هذا المشروع إلى النور وهذا ما يدل على أننا لدينا سينما متطورة وهذا ما سيتم ملاحظته قريبًا.

فيلم "ليلة في الجحيم" يضم نخبة من النجوم هم الفنان محمد نجاتي، ندى بهجت، منة فضالي، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، محمد فاروق شيبا، مصطفى منصور وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة وهو من إنتاج أشرف عبد العزيز ومدير تصوير أسامة بركات ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد النبلاوي.