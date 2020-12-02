وزير التعليم يصدر 3 قرارات بشأن عدد من الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة

في إطار سعي الوزارة لاستكمال مسيرة التطوير، والعمل على فاعلية وجودة الأداء داخل المنظومة التعليمية، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، 3 قرارات وزارية بشأن شغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة.

وقرر الوزير تكليف الدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين بتسيير مهام وظيفة رئيس قطاع التعليم العام، وتكليف الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم، بتسيير مهام رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وتكليف الأستاذ محسن عبدالعزيز جاد الله بتسيير مهام رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.