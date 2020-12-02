إلهام شاهين: "قلبي بيحبك يا دنيا" قد يخرج من سباق رمضان 2021

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها لا تعرف إن كان مسلسلها "قلبي بيحبك يا دنيا"، سيلحق بالموسم الرمضاني المقبل أم لا، مضيفة: "كُتبت منه ثلاث حلقات فقط، وكمان الجهات الإنتاجية لم تتحرك كثيرًا فيه".

وأضافت إلهام، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هذا المسلسل عمل جميل ومميز، ويّطرح عدة موضوعات مطروحة على الساحة، وهي مهمة للغاية، كونها من تأليف محمد حلمي هلال، الذي كتب فيلم "يا دنيا غرامي".

وتابعت: "المسلسل بقى بيتكلم عن اللي حصل من 25 سنة، وايه اللي اتغير في الحالة المصرية والمجتمع كله، والمسلسل يرصد ده".

وافتتحت في السابعة من مساء اليوم، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.