"رسلان" ومايا مرسي يطلقان حملة "السكة أمان" بالتعاون مع البنك الأوروبي

شهد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، مؤتمر إطلاق حملة "السكة أمان"، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث حضرت هايكه هارمجارت المدير الاقليمي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، فعاليات المؤتمر، وتم إطلاق الحملة من مقر وزارة النقل، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انطلاق الحملة التي تهدف إلى التوعية بقضايا النقل الآمن، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية، لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل، لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.

وتضمن حفل إطلاق حملة "السكة أمان"، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون في مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

كما تسلم رسلان، الجائزة البرونزية لعام 2020 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي، وذلك لتحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الريادة في هذا المجال، ولجهودها الكبيرة التي بذلت في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد، حصلت في عام 2018، على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فئة أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية، لدورها الرائد في هذا المجال كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم.

وعبرت مايا مرسي، عن سعادتها بإطلاق هذه الحملة الهامة، وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة، وتمكينها وتوفير الحماية لها، وبالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بقيادة المهندس أشرف رسلان.

وأكدت فخرها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنه للمرأة والفتاة، وقدمت التهنئة للهيئة، لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فى مجال النوع الاجتماعى والشمول، وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.

وصرحت الدكتورة هايكه هارمغارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "إن هذه الحملة إنجاز بارز في مصر؛ يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومي للمرأة لتحقيقه ، وذلك في إطار استثمارات البنك في البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين. إن جهودنا المشتركة ستساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد."

وفي النهاية المؤتمر عبر المهندس أشرف رسلان والدكتورة مايا مرسي، عن امنياتهما بنجاح هذه الحملة الهامة، وأن تحقق أهدافها فى نشر الوعى بقضايا المرأة، وتوفير الأمن والراحة للسيدات والفتيات، داخل القطارات، مؤكدين على دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمجلس القومي للمرأة، في سبيل إنجاح الحملة، وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل.