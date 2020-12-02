وزيرة الثقافة: الفنون هي الملاذ الآمن للشعوب في جائحة كورونا

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الفنون نجحت في أن تكون ملاذا للشعوب، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مهرجان القاهرة السينمائي، يلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية.

وأعربت عبدالدايم، في كلمة لها بحفل افتتاح النسخة الـ42، من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، بثته قناة "dmc" الفضائية، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الثقافة والفنون، في ظل هذه الظروف الصعبة، وأيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم الدعم لإقامة المهرجان.

وأكدت أن مسارح دار الأوبرا المصرية تستقبل الجمهور المحب للسينما لمشاهدة أهم أفلام العالم في 2020، في مشهد حضاري يؤكد أن الحياة سوف تنتصر، مشددة على أهمية عودة الأنشطة لقاعات العرض السينمائي.

وأعربت عن تحيتها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية، للإشراف على الإجراءات الاحترازية، وأيضا وزارة الداخلية التي أمنت المهرجان بصورة تليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدة أن مهرجان القاهرة السينمائي، واحد من المهرجانات القليلة التي ظهرت للنور هذا العام، معقبة: "تحيا مصر عاصمة السينما العربية".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.

وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا، أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.