صور.. 14 فرقة مصرية تتنافس في رالي الجونة 2020

يشارك فريق "Amino Brothers أمينو براذرز"، في "رالى الجونة"، الحدث الأضخم من نوعه لمحبي مجال السيارات وعشاق "الدفع الرباعي" فى مصر، والمقرر إقامته فى قلب صحراء الجونة بداية من يوم الخميس المقبل.

ويسعى الفريق الذي يضم الأخوين عمر وهشام أمين، للمنافسة على اللقب خلال النسخة السنوية الجديدة من السباق الأشهر على المستوى المحلي، بعد المشاركات الناجحة في الأعوام الماضية.

ويخوض الفريق التحدى هذه المرة بسيارة "تويوتا بيك أب" رباعية الدفع، برعاية بيريللي مصر، الرائدة في تصنيع الإطارات في العالم، و"نقلة" لخدمات النقل.

وتحتضن الجونة سباقات الرالى الأقوى من نوعه في مصر، والذي يضم هذا العام منافسة شرسة بين 14 فرقة مصرية تتنافس على المراكز الثلاث الأولى، خلال سباق يقام على مدار يومين، مقسمة بمرحلتين، تشمل المرحلة الثانية التحدي الأصعب عبر سباق 300 كيلو متر في أشد التضاريس الصحراوية في قلب صحراء الجونة.

ويعتبر رالي الجونة من أكبر السباقات من نوعها فى مصر إن لم يكن الأوحد، المستمر لعامه العاشر على التوالى فى تقديم جرعات الحماسة والتشويق وروح المنافسة لعشاق "الراليات"، رغم قلة وصعوبة تنظيم مثل هذا الحدث فى مصر، ويأتى لتسليط الضوء على السياحة المصرية بشكل عام، وتحت مظلة ورعاية من وزارة الدفاع ووزارة السياحة، بعد تقديم التسهيلات والتصاريح اللازمة لإقامته وسط الصحراء، ومن تنظيم شركة بوصلة، المتخصصة في تنظيم سباقات الرالي، وبرعاية شركة اوراسكوم للتنمية السياحية، وبإشراف نادي السيارات والرحلات المصري.

يتنافس على لقب بطل الجمهورية فى رالى الجونة هذه السنة العديد من الفرق المنافسة القوية جدا ومنهم فريق أغلبيته من النساء، لتشتد المنافسة بين الرجال والنساء فى سباقات السيارات، خصوصا فى هذا السباق المهم الذى يستعد له كل الفرق منذ أكثر من شهرين.